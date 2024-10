Va al mercatino e trova in vendita gli attrezzi che le sono stati rubati | scatta la denuncia per un 41enne residente in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) I Carabinieri del N.O.R.M. di Apriliaintervenuti presso undell’usato su segnalazione di una cittadina di 37 anni di origini romene,a Cisterna di. La donna aveva riconosciuto alcune attrezzature che le erano state rubate all’inizio di ottobre, e che erano esposte su una delle bancarelle. Ladi furto era stata formalizzata giorni prima presso il Comando Stazione Carabinieri di Cisterna diper Ricettazione Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di identificare il venditore degli oggetti come un cittadino bosniaco di 41 anni,ad Aprilia. Il sospettato è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione. Le attrezzature recuperatestate restituite alla legittima proprietaria, segnando un lieto fine per la vicenda.