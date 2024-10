Usa 2024 a 3 settimane dal voto Harris e Trump ancora testa a testa

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – La candidata democratica alla presidenza Kamalae il rivale repubblicano Donaldsono impegnati in una serrata corsa presidenziale a tredal giorno delle elezioni, e il vantaggio medio in sette stati potenzialmente decisivi è inferiore all’1%, quindi ampiamente inferire al margine d’errore.è in vantaggio dell’1,7% a livello nazionale (49,1% – 47,4%), secondo la media dei dieci sondaggi più recenti pubblicati da Real Clear Politics (RCP). La media RCP a questo punto della corsa presidenziale del 2020 vedeva il candidato democratico Joe Biden in vantaggio del 9,2% e nel 2016 Hillary Clinton in vantaggio del 6,7%.