Un altro anno nero sulle strade Crescono gli incidenti meno morti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ottoe 615 feriti ogni giorno. E’ il tragico bilancio degliitaliane. Nel 2023 si sono registrati 166.525con lesioni a persone, che hcausato 3.093 decessi. Secondo i dati elaborati da Aci e Istat, le statistiche provinciali mostrano nel 2023 un lieve miglioramento del numero delle vittime, mentre aumentano, seppure in misura contenuta,e feriti. L’obiettivo è che nel 2030 si riduca del 50% il numero di vittime e feriti, ma per far ciò bisogna lavorare sulla sicurezza stradale. Nella nostra provincia nel 2023 si sono verificati 1.502che hprovocato la morte di 19 persone e 1.881 feriti. A Cesena 428nel 2023 (407 nel 2022); 4(10); 528 feriti (514). A Forlì 497 sinistri (529); 5(4), 609 feriti(685). Tra i comuni primeggia Cesenatico con 148(119); 1 morto (2); 189 feriti (147).