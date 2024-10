Liberoquotidiano.it - "Togliamogli il vino": Giannini deraglia su Vannacci, la clamorosa sparata in tv | Guarda

(Di martedì 15 ottobre 2024) "il": così Massimo, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha commentato le ultime dichiarazioni del generale Roberto. Quest'ultimo, eletto al Parlamento europeo con la Lega, all'evento del Carroccio a Pontida ha risposto alla richiesta di un saluto in video di un militante dicendo: "La prossima volta ci vediamo qua a Pontida e magari da qualche altra parte visto che l'onda sta diventando tsunami". "Il generaledice che arriverà lo tsunami", ha rimarcato la Panella nel corso della trasmissione. "Io gli faccio molti auguri e li faccio anche a noi in parte ma non mi pare aria", ha replicato l'ex direttore de La Stampa. Che poi, riferendosi alla scelta del Carroccio di candidare il generale, ha aggiunto: "Sicuramente l'operazioneè stata una furbata di Salvini che ha salvato Salvini.