Oasport.it - Tiro con l’arco, Mauro Nespoli punta al bersaglio grosso nelle Finali di Coppa del Mondo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Due mesi dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Parigi, questo weekend è in programma l’ultimo grande evento internazionale della stagione outdoor per ilcon. Da sabato 19 a domenica 20 ottobre Tlaxcala (in Messico) ospiterà infatti ledidel2024, che incoroneranno i vincitori del massimo circuito mondiale all’aperto. L’Italia verrà rappresentata da due atleti in questa edizione della kermesse,nelolimpico maschile ed Elisa Roner nel compound femminile. Settima partecipazione in carriera (la quarta consecutiva) alla World Cup Final per il 36enne nativo di Voghera, ancora alla ricerca del suo primo sigillo dopo essere salito due volte sul podio (secondo a Mosca 2019, terzo a Hermosillo 2023).