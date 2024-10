Temptation Island 2024, Mirco esce con la tentatrice Alessia: “Grazie per il percorso” | Video Witty Tv (Di martedì 15 ottobre 2024) Mirco ha deciso di uscire con la single Alessia, è quanto emerso nella sesta puntata di Temptation Island 2024. I due hanno trascorso un weekend fuori e hanno passato del tempo insieme di sera inconsapevoli di essere ripresi dalle telecamere nascoste. L’audio era incomprensibile ma le immagini hanno mostrato l’intimità tra i due che sono entrati più volte nella camera da letto dell’altro. Poi al falò di confronto, il giovane ha detto alla sua fidanzata di provare ancora per lei ma preferire uscire dal programma da solo. Dopo il confronto è andato da Alessia e le ha detto Grazie per i giorni trascorsi insieme. Ecco il Video Witty Tv. Superguidatv.it - Temptation Island 2024, Mirco esce con la tentatrice Alessia: “Grazie per il percorso” | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha deciso di uscire con la single, è quanto emerso nella sesta puntata di. I due hanno trascorso un weekend fuori e hanno passato del tempo insieme di sera inconsapevoli di essere ripresi dalle telecamere nascoste. L’audio era incomprensibile ma le immagini hanno mostrato l’intimità tra i due che sono entrati più volte nella camera da letto dell’altro. Poi al falò di confronto, il giovane ha detto alla sua fidanzata di provare ancora per lei ma preferire uscire dal programma da solo. Dopo il confronto è andato dae le ha dettoper i giorni trascorsi insieme. Ecco ilTv.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island - Mirco decide di uscire senza Giulia - Durante il falò di confronto anticipato, Mirco prende la difficile decisione di lasciare Temptation Island senza la fidanzata Giulia L'articolo Temptation Island, Mirco decide di uscire senza Giulia proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Temptation Island - falò di confronto tra Mirco e Giulia : ecco come è andata - Al contrario, Mirco ha deciso di concludere, dopo nove anni, la sua relazione con Giulia scegliendo di uscire da solo dal programma. Il motivo? Era andato insieme alla single Alessia in barca per un weekend lontani dagli altri. Deludendo così Giulia. La coppia toscana sta insieme da più di nove anni e convivono da tre. (Dailyshowmagazine.com)

Temptation Island 2024 - il falò di confronto tra Mirco e Giulia : sono usciti separati o insieme? | Video Witty Tv - Alla domanda di Filippo Bisciglia se il loro percorso si sarebbe concluso da soli o insieme c’è stato un colpo di scena. . Giulia al falò ha rivelato di essere ancora innamorata di Mirco: “Ti vengo incontro, sono cambiata ma devi venirmi incontro anche tu“. Grazie“. Mirco però ha detto di amare la sua fidanzata nonostante il tempo trascorso con la tentatrice. (Superguidatv.it)