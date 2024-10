Tebas chiede a Infantino l’annullamento del Mondiale per Club | Non è necessario

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente della Liga, Javier, ha chiesto al suo omologo della Fifa, Gianni, di ritirare ilper2025: “Non èné per i giocatori, né per i, né per la Fifa“, ha detto. Nel corso del intervento al secondo Forum dell’unione deiEuropei tenutosi a Bruxelles,ha affermato: “Se la Fifa utilizzerà i suoi fondi per questa competizione, li porterà via da tutti quei luoghi in cui dice di essere lì per aiutare. Con la Fifa parliamo da anni, sono sicuro che raggiungeremo degli accordi. Non siamo egoisti. Questo non si risolve con unper“. Il presidente della Liga ha poi aggiunto: “Dobbiamo cambiare il percorso della governance. Ieri abbiamo iniziato un percorso che dovrà continuare domani. Non cadiamo nella trappola che ci è sempre stata tesa. Se non cadiamo noi, arriverà il successo.