Stazione: ritardi lungo la linea Parma-Bologna

ritardi e disagi per i pendolari che partono dalla Stazione di Parma per raggiungere Bologna per studio o lavoro. A causa di un guasto agli impianti nella mattinata di martedì 15 ottobre il treno 3907, partito da Parma in direzione Bologna, ha subito circa una mezz'ora d ritardo.

Bologna-Parma - a Open VAR spiegato il rosso a Coulibaly : "È grave fallo di gioco" - . . Durante "Open VAR", il format che vede i dirigenti dell'AIA intervenire in diretta per ricostruire insieme alla Squad di DAZN gli episodi arbitrali più discussi della giornata, si è fatta chiarezza su quello che ha riguardato direttamente il Parma domenica scorsa, durante il derby con il Bologna. (Parmatoday.it)

I dipendenti Camst volontari per un giorno durante Bologna-Parma - Da quest'anno anche Camst group aderisce a "Volontario per un giorno", il programma dell'associazione "Io sto con" onlus dedicato ai sostenitori di "Bologna For Community", progetto di Pmg Italia e Bologna Football Club 1909, realizzato in collaborazione con la olus "per condividere momenti di... (Parmatoday.it)

Invalicabile il muro del Parma - il Bologna non va oltre lo 0-0 - Recupero che vede poi la squadra di Pecchia avere addirittura la palla del possibile 1-0, sul break di Mihaila che calcia con il destro trovando la parata in tuffo di Ravaglia, che tiene in piedi il definitivo 0-0 con il quale si chiude la gara del Dall'Ara. Tanto ritmo ma poche altre palle gol fino alla fine del primo tempo, mentre ad inizio ripresa arriva l'episodio che lascia in dieci uomini ... (Agi.it)