Sinner ha rinunciato all’ATP di Vienna per fare il Six Kings Slam: il montepremi astronomico fa gola… (Di martedì 15 ottobre 2024) Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Shanghai e ha così conquistato il settimo titolo di una stagione stratosferica: due apoteosi negli Slam (Australian Open e US Open), tre affermazioni a livello 1000 (oltre al sigillo in Cina anche quelli a Miami e Cincinnati), due successi nei tornei ATP 500 (Halle e Rotterdam). Il fuoriclasse altoatesino svetta il testa al ranking ATP da diciannove settimane e sarà sicuramente il numero 1 del mondo anche a fine anno, a ulteriore dimostrazione della sua caratura agonistica. Jannik Sinner tornerà prontamente in campo mercoledì 16 ottobre, quando a Riyadh (Arabia Saudita) inizierà il Six Kings Slam. Oasport.it - Sinner ha rinunciato all’ATP di Vienna per fare il Six Kings Slam: il montepremi astronomico fa gola… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Jannikha vinto il Masters 1000 di Shanghai e ha così conquistato il settimo titolo di una stagione stratosferica: due apoteosi negli(Australian Open e US Open), tre affermazioni a livello 1000 (oltre al sigillo in Cina anche quelli a Miami e Cincinnati), due successi nei tornei ATP 500 (Halle e Rotterdam). Il fuoriclasse altoatesino svetta il testa al ranking ATP da diciannove settimane e sarà sicuramente il numero 1 del mondo anche a fine anno, a ulteriore dimostrazione della sua caratura agonistica. Janniktornerà prontamente in campo mercoledì 16 ottobre, quando a Riyadh (Arabia Saudita) inizierà il Six

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six Kings Slam - al torneo più ricco del mondo Sinner - Alcaraz e Nadal - Ognuno dei tennisti in gara intascherà infatti un milione e mezzo di euro per la sola partecipazione mentre, in caso di vittoria, la cifra si quadruplicherà raggiungendo i 6 milioni. Jannik Sinner, fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai (leggi qui), Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune saranno i protagonisti del torneo-esibizione che non appartiene al ... (Ilfaroonline.it)

Quando gioca Sinner in esibizione al Six Kings Slam 2024? Ecco la data - E sarà trasmesso anche su Sky Sport e in streaming su NOW, sul canale dedicato, Sky Sport Tennis (203). it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti. The post Quando gioca Sinner in esibizione al Six Kings Slam 2024? Ecco la data appeared first on ... (Sportface.it)

Sinner in Arabia per il Six Kings Slam : montepremi da record - Jannik Sinner, fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e […]. A Riad, dal 16 al 19 ottobre, si giocherà il Six Kings Slam, nuovo torneo in cui si sfideranno i migliori tennisti del mondo per un montepremi senza precedenti. (Adnkronos) – Il tennis sbarca in Arabia Saudita. (Periodicodaily.com)