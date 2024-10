Metropolitanmagazine.it - Silent Hill 2 Remake recensione: un’odissea tra la nebbia fitta

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un grande classico che dopo ben 23 anni dalla sua uscita, vede la luce su console di Next Gen. Una saga videoludica che ha fatto venire i brividi grazie alle sue ambientazioni raccapriccianti, un mito che ricorda quello di Orfeo ed Euridice ma con protagonisti i nostri cari James e Mary. Konami e Bloober Team hanno fatto un lavoro straordinario a riportare in auge2 e in questavi parlerò di questo, i cambiamenti e le sensazioni provate mentre giocavamo (e ci spaventavamo) per voi. “Questadi oggi mi ricorda qualcosa” Innegabile: anche a voi è capitato, in presenza di unaintensa, di dire “sembra di essere a“.