Servizi per senza tetto in centro, il Comune tira dritto sul progetto, anche con un presidio della Polizia Locale. La Lega contesta (Di martedì 15 ottobre 2024) Procede l'approvazione delle due delibere di giunta riguardanti il recupero di alloggi sfitti e l'attivazione di Servizi di sostegno e presa in carico di persone in condizioni di temporanea fragilità socio-sanitaria, in particolare Servizi per persone senza fissa dimora. "Entrambi i percorsi sono

"Senza servizio trasporto disabili costretta a scegliere tra il lavoro e mio figlio" - il grido d'allarme - "Da circa un mese facciamo sacrifici e stravolgiamo la nostra vita per riuscire a portare nostro figlio al centro diurno. Non è giusto". Il grido di allarme è di Egle, mamma di un ragazzo disabile maggiorenne che, dopo il percorso scolastico, è passato a frequentare il centro di Mignanego dove... (Genovatoday.it)

Qualiano Multiservizi : operatori ecologici senza DPI e mezzi che necessitano di lavaggio - Nel frattempo ci domandiamo cosa accadrebbe davanti ad un accesso dell’Ispettorato del Lavoro o dei Carabinieri del NIL. Tale società fornisce il personale per la raccolta dei rifiuti alla Qualiano Multiservizi. Visto che ad oggi non vi sono riscontri almeno da quanto si legge nel protocollo di FILAS numero 714/24/SG/r. (Puntomagazine.it)

Servizi per i senza fissa dimora nei plessi di case popolari - il no del Popolo della Famiglia : "Rivedere il progetto" - Dopo Daniele Mezzacapo, ex vicesindaco e candidato del Carroccio al consiglio regionale, anche Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, contesta la decisione della giunta Zattini di assegnare immobili Acer ai servizi per senzatetto. Il progetto dell’Amministrazione è di... (Forlitoday.it)