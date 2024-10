Se mi lasci non vale, la Rai nega il clone: “Temptation Island punto di riferimento da evitare” (Di martedì 15 ottobre 2024) Se mi lasci non vale è il nuovo docureality di Rai 2, con Luca Barbareschi a narrare il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Alla fine i protagonisti decideranno se proseguire insieme oppure uscire separati dal programma. Insomma, è lo stesso fine di Temptation Island, tra l’altro scimmiottato anche nel promo, che la Rai nega però di aver copiato, anzi ne prende nettamente le distanze. Non c’entra assolutamente nulla ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione di Se mi lasci non vale Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time. “L’obiettivo è quello di fare un docureality, un esperimento sociale, un luogo dove raccontiamo un percorso di sei coppie in cui tutti possono rispecchiarsi”, ha aggiunto. Le similitudini con Temptation Island, però, sembrano piuttosto evidenti. Davidemaggio.it - Se mi lasci non vale, la Rai nega il clone: “Temptation Island punto di riferimento da evitare” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se minonè il nuovo docureality di Rai 2, con Luca Barbareschi a narrare il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Alla fine i protagonisti decideranno se proseguire insieme oppure uscire separati dal programma. Insomma, è lo stesso fine di, tra l’altro scimmiottato anche nel promo, che la Raiperò di aver copiato, anzi ne prende nettamente le distanze. Non c’entra assolutamente nulla ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione di Se minonMarcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time. “L’obiettivo è quello di fare un docureality, un esperimento sociale, un luogo dove raccontiamo un percorso di sei coppie in cui tutti possono rispecchiarsi”, ha aggiunto. Le similitudini con, però, sembrano piuttosto evidenti.

