Scuole italiane sempre più nel mirino dei cybercriminali: Kaspersky alla Fiera Didacta per sensibilizzare sull'importanza di adottare soluzioni efficaci (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) - Nel 2024 è stato registrato un aumento del 53,2% dei cyberattacchi alle Scuole italiane: Kaspersky partecipa alla Fiera Didacta Italia per fare il punto e suggerire pratiche corrette di prevenzione e protezione. Milano, 15 ottobre 2024 . Il settore dell'istruzione si conferma uno dei principali bersagli degli attacchi informatici. Secondo un recente report nel 2024 il numero di attacchi contro gli istituti educativi è aumentato del 37% rispetto al 2023. A livello globale, la media di attacchi settimanali per organizzazione si è attestata sui 3.086 casi, ma in Italia la situazione è ancora più preoccupante, con una media di 4.730 attacchi settimanali, registrando un aumento del 53,2% rispetto alla media mondiale. Liberoquotidiano.it - Scuole italiane sempre più nel mirino dei cybercriminali: Kaspersky alla Fiera Didacta per sensibilizzare sull'importanza di adottare soluzioni efficaci Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) - Nel 2024 è stato registrato un aumento del 53,2% dei cyberattacchi allepartecipaItalia per fare il punto e suggerire pratiche corrette di prevenzione e protezione. Milano, 15 ottobre 2024 . Il settore dell'istruzione si conferma uno dei principali bersagli degli attacchi informatici. Secondo un recente report nel 2024 il numero di attacchi contro gli istituti educativi è aumentato del 37% rispetto al 2023. A livello globale, la media di attacchi settimanali per organizzazione si è attestata sui 3.086 casi, ma in Italia la situazione è ancora più preoccupante, con una media di 4.730 attacchi settimanali, registrando un aumento del 53,2% rispettomedia mondiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove nelle scuole italiane insegna alle bambine a voler bene al proprio corpo - In Occasione della Giornata Internazionale delle bambine, il brand avvia la nuova edizione di un progetto che mira ad aumentare l’autostima delle donne del futuro e a liberarle dall’ossessione dell’estetica. (Vanityfair.it)

“Premio Angelo Vassallo sindaco pescatore” : al via la quinta edizione del concorso per le scuole italiane - La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, in collaborazione con l'Associazione Battiti di pesca, ha lanciato la quinta edizione del Concorso Nazionale "Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore", dedicato alle scuole primarie e secondarie di tutta Italia. Il concorso mira a sensibilizzare... (Salernotoday.it)

Al via l’intelligenza artificiale nelle scuole italiane - tra i primi in Europa - La vostra creatività e la capacità di cogliere le sfumature dei vostri allievi – ha concluso Valditara rivolgendosi ai docenti – è insostituibile, l’intelligenza umana, la competenza rimangono al primo posto: questo qualifica veramente la scuola”. Le nazioni che sono partite sono soprattutto in Asia, in particolare in Corea del sud, e stanno avendo risultati eccezionali, siamo fiduciosi. (Anteprima24.it)