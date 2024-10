Sciopero con corteo dei lavoratori della Nidec Asi di Cornigliano (Di martedì 15 ottobre 2024) Sciopero con corteo nella mattinata di oggi, martedì 15 ottobre, per i lavoratori Nidec Asi di Cornigliano. Lo stabilimento, in corso Perrone, si occupa di progettare, realizzare e installare sistemi di controllo e di potenza con particolare attenzione all'ottimizzazione del consumo di energia Genovatoday.it - Sciopero con corteo dei lavoratori della Nidec Asi di Cornigliano Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)connella mattinata di oggi, martedì 15 ottobre, per iAsi di. Lo stabilimento, in corso Perrone, si occupa di progettare, realizzare e installare sistemi di controllo e di potenza con particolare attenzione all'ottimizzazione del consumo di energia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre 2500 persone in corteo per sostenere il diritto allo sciopero degli operai di Seano - Oltre 2500 persone hanno manifestato a Seano, nel Comune di Carmignano (Prato), al corteo indetto a sostegno del diritto di sciopero e contro lo sfruttamento dopo l’assalto notturno ad un picchetto di operai e sindacalisti che scioperavano davanti ad una ditta a conduzione cinese. Ad aprire il corteo un grande striscione, sorretto dagli operai pakistani impiegati nelle ditte della zona, con la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sciopero per il clima - corteo di Fridays For Future : in marcia tanti studenti messinesi - L’appuntamento oggi ha coinvolto gli studenti di tutte le. . "Anche la speranza da verde sta diventando grigia". E' uno dei tanti manifesti preparati dagli studenti messinesi per Fridays for future che scende di nuovo in piazza e lancia un appello all’unione per la giustizia sociale e climatica. (Messinatoday.it)

Sciopero per il clima - corteo di Fridays For Future l'11 ottobre : le motivazioni della protesta e il percorso - . Cobas, CISL, UIL, le realtà ecologiste come XR, Greenpeace. Venerdì 11 ottobre gli attivisti per il clima scenderanno in piazza per lo ‘Sciopero per la giustizia climatica’. I. . I Fridays for Future tornano in piazza. Insieme a loro ci saranno, tra le altre, diverse sigle sindacali della CGIL, i S. (Torinotoday.it)