Scherma prima prova interregionale | soddisfazioni per i ragazzi del maestro Muraglia

BRINDISI - Sempre più prestigiosi i risultati ottenuti dagli atleti del Circolo della Scherma Brindisi del maestro Antonio Muraglia nella prima prova interregionale riservata alle categorie Under 14 disputatasi nel week end a Foggia, accompagnati in gara dal maestro Antonio Muraglia e dal maestro

Scherma - prima prova interregionale under 14 : due "Lame azzurre" sul podio - BRINDISI - Grandi emozioni per la prima prova interregionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi in programma a Foggia, presso i palazzetti “Russo” e “Preziuso”. Le Lame azzurre “Maestri Zumbo” erano presenti per questo primo appuntamento con ben 7 atleti che hanno dato battaglia ad... (Brindisireport.it)

Scherma - a Cervaro la prima prova di qualificazione regionale di spada maschile e femminile - Cervaro è stata per una giornata al centro della scherma nazionale. Oltre alla prima prova di qualificazione regionale di spada maschile e femminile, la cittadina laziale ha ospitato le votazioni dei grandi elettori atleti e tecnici del Lazio, per il rinnovo dei quadri federali regionali e... (Today.it)