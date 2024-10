Sanità a Terni, la Cidat non molla: “Pronti a realizzare 80 nuovi posti letto, investimento da 20 milioni” (Di martedì 15 ottobre 2024) La Cidat “ribadisce la sua disponibilità a realizzare 80 posti letto in più nella sua struttura a Terni secondo le modalità che deciderà il Tar, che dovrà stabilire se l’autorizzazione inizialmente acquisita dalla Regione Umbria sia ancora valida o meno". Una precisazione che arriva anche dopo Ternitoday.it - Sanità a Terni, la Cidat non molla: “Pronti a realizzare 80 nuovi posti letto, investimento da 20 milioni” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La“ribadisce la sua disponibilità a80in più nella sua struttura asecondo le modalità che deciderà il Tar, che dovrà stabilire se l’autorizzazione inizialmente acquisita dalla Regione Umbria sia ancora valida o meno". Una precisazione che arriva anche dopo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità, Cidat ribadisce la sua disponibilità a realizzare a Terni 80 posti letto e attende la sentenza del Tar - La società opera nella sanità privata ternana e intende realizzare un intervento di ampliamento della propria clinica privata La Cidat “conferma la sua disponibilità a realizzare 80 posti letto in più ... (informazione.it)

Fiera del Cassero e di San Lucia Terni, date e location. Spesa prevista 20 mila euro - di M.G.P. La fiera del Cassero e di Santa Lucia tornano in centro città. Così ha deciso la giunta comunale di Terni per i due appuntamenti in programma rispettivamente il 10 novembre e il 15 dicembre. (umbria24.it)

Sanità privata, Cidat trascina la Regione in Tribunale: in ballo 80 nuovi posti letto - Giace da un decennio nel cassetto della Cidat, nota clinica privata attiva a Terni, un’autorizzazione della Regione per la realizzazione di 80 nuovi posti letto. La società, che riferisce di non aver ... (umbria24.it)