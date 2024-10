Roma, presidente VI Municipio: “Sgombero Torre Maura volontario, accoglieremo le fragilità” (Di martedì 15 ottobre 2024) Le forze dell’ordine sono intervenute per liberare lo stabile in via Silicella, nel quartiere Torre Maura a Roma, occupato venti giorni fa da un gruppo di persone di origine peruviana provenienti dall’ex hotel Cinecittà. L’operazione di “deflusso volontario” come specificato dalle forze dell’ordine riguarda circa 96 persone di cui 25 nuclei famigliari. Presenti anche donne incinta e bambini di cui uno di appena cinque giorni. Sul posto anche la Sala operativa sociale che si sta adoperando per trovare una sistemazione alle figure più fragili all’interno dell’occupazione. Gli occupanti stanno opponendo resistenza anche se alcuni hanno già lasciato la struttura. “Tutto sta procedendo bene, stanno andando via volontariamente e stiamo sistemando tutte le fragilità. Abbiamo avuto un supporto anche dalla proprietà nuova perché la Rsa Casa Carlotta darà ospitalità a 25 persone. Lapresse.it - Roma, presidente VI Municipio: “Sgombero Torre Maura volontario, accoglieremo le fragilità” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le forze dell’ordine sono intervenute per liberare lo stabile in via Silicella, nel quartiere, occupato venti giorni fa da un gruppo di persone di origine peruviana provenienti dall’ex hotel Cinecittà. L’operazione di “deflusso” come specificato dalle forze dell’ordine riguarda circa 96 persone di cui 25 nuclei famigliari. Presenti anche donne incinta e bambini di cui uno di appena cinque giorni. Sul posto anche la Sala operativa sociale che si sta adoperando per trovare una sistemazione alle figure più fragili all’interno dell’occupazione. Gli occupanti stanno opponendo resistenza anche se alcuni hanno già lasciato la struttura. “Tutto sta procedendo bene, stanno andando via volontariamente e stiamo sistemando tutte le. Abbiamo avuto un supporto anche dalla proprietà nuova perché la Rsa Casa Carlotta darà ospitalità a 25 persone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - sgombero a Torre Maura : le immagini dall’interno dell’occupazione - Sul posto anche la Sala operativa sociale che si è adoperata per trovare una sistemazione alle figure più fragili. . Gli occupanti hanno opposto resistenza anche se alcuni hanno già lasciato la struttura. Le forze dell’ordine sono intervenute per liberare lo stabile di Torre Maura, a Roma, occupato venti giorni fa da un gruppo di persone di origine peruviana provenienti dall’ex hotel Cinecittà. (Lapresse.it)

Roma - parla un'occupante a Torre Maura : "Mi chiedono soldi per essere qui" - "Io vengo dal Perù, sono qui dal primo giorno. " Non ho nulla con me, ho sentito che stavano occupando e mi sono aggregata - racconta - Mi hanno avvisato dei compaesani". Dietro sembra esserci un'organizzazione che chiama i propri connazionali prima delle occupazioni (principalmente disabili e donne con bambini), offre loro ospitalità in cambio di denaro ed evidentemente anche "protezione". (Liberoquotidiano.it)

Roma - parla un’occupante a Torre Maura : “Mi chiedono soldi per essere qui” - So che corro rischi ma non so che fare”. ” Non ho nulla con me, ho sentito che stavano occupando e mi sono aggregata – racconta – Mi hanno avvisato dei compaesani”. Nel suo racconto la donna offre delle indicazioni molto utili anche per capire in che modo questa comunità, già occupante di uno stabile a Cinecittà, si è preparata. (Lapresse.it)