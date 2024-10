Riunito il Tavolo Camerale per il Porto di Taranto. Cesareo (Cciaa Brindisi – Taranto): «Preoccupati, ma anche fiduciosi di poter affrontare le questioni strategiche» (Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Consiglio della Camera di commercio di Brindisi – Taranto e le connesse categorie hanno incontrato il Sindaco di Taranto e Presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Sergio Prete e l’AD e vice Presidente di San Cataldo Container Terminal, Carlo Carbone per discutere delle criticità e delle prospettive di sviluppo del Porto di Taranto. L’istituzione di un apposito Tavolo Camerale è stata sollecitata particolarmente da Confindustria. «Un incontro proficuo sotto il profilo dei contenuti, molto partecipato dalle consigliere e dai consiglieri – ha detto il Presidente Vincenzo Cesareo. Ringrazio i nostri interlocutori. Tarantinitime.it - Riunito il Tavolo Camerale per il Porto di Taranto. Cesareo (Cciaa Brindisi – Taranto): «Preoccupati, ma anche fiduciosi di poter affrontare le questioni strategiche» Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Consiglio della Camera di commercio die le connesse categorie hanno incontrato il Sindaco die Presidente della Provincia di, Rinaldo Melucci, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Sergio Prete e l’AD e vice Presidente di San Cataldo Container Terminal, Carlo Carbone per discutere delle criticità e delle prospettive di sviluppo deldi. L’istituzione di un appositoè stata sollecitata particolarmente da Confindustria. «Un incontro proficuo sotto il profilo dei contenuti, molto partecipato dalle consigliere e dai consiglieri – ha detto il Presidente Vincenzo. Ringrazio i nostri interlocutori.

