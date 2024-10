Ilrestodelcarlino.it - Ristori del cantierone, pronti 200mila euro

(Di martedì 15 ottobre 2024)? Sostegni finanziari alle imprese che hanno diminuito gli incassi? Sconti e azzeramento delle tasse comunali come quelle dei rifiuti, di occupazione del suolo pubblico e sulla pubblicità ? Sgravi sulle bollette di acqua, metano e luce? Sono tante le ipotesi in pista nella cittadina sul Reno per aiutare negozianti e artigiani colpiti dai lavori nei cantieri della Nuova Porrettana e, soprattutto, nel mega cantiere del cavalcavia a Casalecchio. Il Comune ha messo in gioco una discreta somma. Si parla di 150-. Il confronto tra amministrazione comunale e associazioni di categoria è serrato, specie da quando è stato istituito il Tavolo del commercio.