Pulp Fiction compie 30 anni: Samuel L Jackson ripropone il celebre monologo (Di martedì 15 ottobre 2024) «Ezechiele 25:17. Il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi». Si tratta di uno dei monologhi più famosi di Pulp Fiction, capolavoro del 1994 di Quentin Tarantino, oltre che dell’intera cinematografia. Per festeggiare i primi 30 anni dall’uscita nelle sale americane, in Italia sarebbe arrivato soltanto due settimane dopo, Samuel L. Jackson ha deciso di recitarlo nuovamente in un video su Instagram. L’attore hollywoodiano, volto di Jules nel film, ha dimostrato di ricordarlo a memoria senza problemi. «Ce l’ho ancora», ha scritto il divo, augurando buon compleanno al film. Lettera43.it - Pulp Fiction compie 30 anni: Samuel L Jackson ripropone il celebre monologo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «Ezechiele 25:17. Il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tira degli uomini malvagi». Si tratta di uno dei monologhi più famosi di, capolavoro del 1994 di Quentin Tarantino, oltre che dell’intera cinematografia. Per festeggiare i primi 30dall’uscita nelle sale americane, in Italia sarebbe arrivato soltanto due settimane dopo,L.ha deciso di recitarlo nuovamente in un video su Instagram. L’attore hollywoodiano, volto di Jules nel film, ha dimostrato di ricordarlo a memoria senza problemi. «Ce l’ho ancora», ha scritto il divo, augurando buon compleanno al film.

"Pulp Fiction" usciva nei cinema 30 anni fa : storia e leggenda di un flm cult da non perdere che torna stasera in tv - A fronte di un budget di 8,5 milioni di dollari (davvero pochi anche allora per una produzione Hollywoodiana) ne ha incassati 213 milioni. Le Iene si è trasformato in un lungometraggio. Stasera in tv su Canale 20 alle 21. Butch Coolidge (Bruce Willis) è un vecchio pugile che viene pagato per “fare un tuffo”, ma che invece uccide accidentalmente il suo avversario e cerca di fuggire dalla città, ma ... (Amica.it)

Cosa c’è nella valigetta di Pulp Fiction? - Tutto quello che si doveva sapere era che era “così bello. Una scena di Pulp Fiction (fonte: Miramax) A questo, poi, si aggiunge l’idea d’inserire al suo interno una lampadina arancione che, inaspettatamente, ha conferito all’oggetto un significato soprannaturale. Si decise quindi di non mostrar mai il contenuto. (Cultweb.it)

