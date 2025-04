Lettera43.it - Congresso della Lega: Vannacci si tessera, interviene Meloni, Salvini chiude

Durante ilfederale in corso a Firenze, Matteoha consegnato laa Roberto, europarlamentare eletto tra le fila del Carroccio ma non ancora iscritto al partito.«È la miglior risposta alle ansie dei retroscenisti», ha detto il vicepremier sul palco prima di lasciare la parola all’ex generale. Alla kermesse è intervenuta anche la premiercon un video messaggio, poiha chiuso l’evento commentando la richiesta dei suoi fedelissimi di ritornare al Viminale.: «Da oggi andiamo avanti insieme io e»«Il 25 aprile del 2024mi ha aperto le porte di un grande quadrimotore, poi mi ha portato ad alta quota, poi il 9 giugno mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha spalancato la rampa che mi ha visto precipitare nel vuoto», ha dettoricordando quando il leader leghista gli ha chiesto di candidarsi alle elezioni europee per lae quando è stato eletto.