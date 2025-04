Bari 25enne in auto investe e uccide un 56enne in bici Si costituisce dopo un’ora e lo arrestano | Ho sbagliato

25enne alla guida di un’auto ha investito e ucciso un uomo in bicicletta nel pomeriggio di ieri, 5 aprile. Entrambi viaggiavano sulla provinciale 231 all’altezza di Corato, in provincia di Bari. La vittima è Giuseppe Nicassio, 56 anni, residente ad Adelfia. Alla guida dell’auto, una Fiat Punto Evo intestata alla madre era Vitantonio Piccarreta. Secondo le ricostruzioni delle indagini, subito dopo l’incidente, il conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Infatti, solo circa un’ora più tardi si è presentato, accompagnato dal suo legale, alla caserma dei carabinieri. «Ha capito di aver commesso un errore, si è spaventato molto, e si è costituito spontaneamente», ha spiegato l’avvocato Giangregorio De Pascalis all’Ansa.L’omicidio stradale e l’omissione di soccorsoCostituendosi, il giovane ha anche consegnato agli inquirenti il cellulare e il veicolo affinché possano essere svolte le verifiche del caso. Leggi su Open.online Unalla guida di un’ha investito e ucciso un uomo incletta nel pomeriggio di ieri, 5 aprile. Entrambi viaggiavano sulla provinciale 231 all’altezza di Corato, in provincia di. La vittima è Giuseppe Nicassio, 56 anni, residente ad Adelfia. Alla guida dell’, una Fiat Punto Evo intestata alla madre era Vitantonio Piccarreta. Secondo le ricostruzioni delle indagini, subitol’incidente, il conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Infatti, solo circapiù tardi si è presentato, accompagnato dal suo legale, alla caserma dei carabinieri. «Ha capito di aver commesso un errore, si è spaventato molto, e si è costituito spontaneamente», ha spiegato l’avvocato Giangregorio De Pascalis all’Ansa.L’omicidio stradale e l’omissione di soccorsoCostituendosi, il giovane ha anche consegnato agli inquirenti il cellulare e il veicolo affinché possano essere svolte le verifiche del caso.

