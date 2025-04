Dl Sicurezza Meloni | Non arretriamo di un millimetro sosteniamo forze ordine

"Non arretreremo di un millimetro sulla Sicurezza. Siamo e saremo sempre al fianco delle nostre forze dell'ordine, come abbiamo fatto finora". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato al congresso della Lega, in corso a Firenze. "Abbiamo aumentato uomini e mezzi, abbiamo sbloccato i contratti fermi da anni e previsto, nel decreto Sicurezza una tutela legale per i nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al loro servizio, cioè mentre stanno compiendo il proprio lavoro. Lo Stato sosterrà le loro spese legali, fino ad un massimo di diecimila euro per ogni fase del procedimento. È una norma sacrosanta che le nostre forze di polizia aspettavano da molto tempo, e che questo Governo rivendica con orgoglio", ha aggiunto la premier.

