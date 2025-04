Mistermovie.it - Minecraft il Film, Sebastian Hansen svela gli Effetti Speciali, Backstory e Amore nel Nuovo Film!

Sei pronto per un'avventura epica e divertente?, attore in 'AMovie', è rimasto a bocca aperta daglidel, tanto da non immaginare cosa ci fosse dietro al green screen sul set! Dietro le Quinte di un Mondo di Pixel:e Scenografie di, noto per 'Just Mercy', recita al fianco di star come Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers e Danielle Brooks in questobasato sul celebre videogioco. Durante le riprese, l'attore ha confessato di essere rimasto sorpreso da come tutto è stato realizzato. Alcune scene di combattimento, che vedono protagoniste Emma e Danielle, lo hanno particolarmente colpito. La cura per i dettagli è stata maniacale, tanto che il villaggio è stato interamente costruito in scenografie reali, non digitali.