Luis Henrique in ottica Inter si fa sempre più insistente e deciso. Il club ha in mano il sì del ragazzo e c’è un ulteriore segnale.PRESSING FORTISSIMO – Tutto porta a Luis Henrique. L’Inter viaggia forte sulla pista che porta all’esterno brasiliano del Marsiglia. A ribadirlo anche l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini a Tmw. Questo il suo punto sulla situazione: «L’Inter sta premendo forte per arrivare a Luis Henrique del Marsiglia. Il club nerazzurro in questi ultimi giorni si è mosso con particolare decisione per superare una concorrenza davvero agguerrita. L’esterno brasiliano infatti è entrato nel mirino di molti club stranieri come il Bayern Monaco, il Leverkusen, il Newcastle e il Nottingham Forest. La richiesta della società francese è tra i 30 e i 35 milioni di euro. Inter-news.it - Luis Henrique-Inter, sì del giocatore in mano! Fase calda: un segnale Leggi su Inter-news.it Il nome diin otticasi fa sempre più insistente e deciso. Il club ha inil sì del ragazzo e c’è un ulteriore.PRESSING FORTISSIMO – Tutto porta a. L’viaggia forte sulla pista che porta all’esterno brasiliano del Marsiglia. A ribadirlo anche l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini a Tmw. Questo il suo punto sulla situazione: «L’sta premendo forte per arrivare adel Marsiglia. Il club nerazzurro in questi ultimi giorni si è mosso con particolare decisione per superare una concorrenza davvero agguerrita. L’esterno brasiliano infatti è entrato nel mirino di molti club stranieri come il Bayern Monaco, il Leverkusen, il Newcastle e il Nottingham Forest. La richiesta della società francese è tra i 30 e i 35 milioni di euro.

