Insulti e spintoni contro la polizia dopo una rissa in centro | arrestati due uomini

uomini di 30 e 40 anni residenti in provincia di Brescia sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 aprile in piazza XX settembre a Pordenone. Due agenti sono rimasti lievemente feriti nel. Pordenonetoday.it - Insulti e spintoni contro la polizia dopo una rissa in centro: arrestati due uomini Leggi su Pordenonetoday.it Duedi 30 e 40 anni residenti in provincia di Brescia sono statidallacon l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 aprile in piazza XX settembre a Pordenone. Due agenti sono rimasti lievemente feriti nel.

