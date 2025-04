Chi sono tutti gli ex fidanzati di Valeria Marini?

Valeria Marini dobbiamo partire infatti da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti “Con lui un amore stellare: eravamo due conosciuti, è stato un rapporto molto puro” e soprattutto l’amore per Vittorio Cecchi Gori, una relazione che è andata oltre la fine della love story e con la Marini che è rimasta vicina al produttore cinematografico anche dopo il fallimento: la relazione, oltre ad aver avuto alti e bassi, aveva visto pure Valeria rimanere incinta ma la gravidanza non era andata a buon fine per via di un aborto spontaneoL’amore con Giovanni Cottone porta Valeria Marini a convolare a nozze con l’imprenditore anche se il matrimonio non solo finisce, ma viene addirittura annullato dalla Sacra Rota per l’esistenza di un altro vincolo coniugale da parte del Cottone. “Il matrimonio con Giovanni Cottone? Un errore clamoroso: da quel giorno la mia vita è diventata un inferno. Metropolitanmagazine.it - Chi sono tutti gli ex fidanzati di Valeria Marini? Leggi su Metropolitanmagazine.it Sugli ex didobbiamo partire infatti da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti “Con lui un amore stellare: eravamo due conosciuti, è stato un rapporto molto puro” e soprattutto l’amore per Vittorio Cecchi Gori, una relazione che è andata oltre la fine della love story e con lache è rimasta vicina al produttore cinematografico anche dopo il fallimento: la relazione, oltre ad aver avuto alti e bassi, aveva visto purerimanere incinta ma la gravidanza non era andata a buon fine per via di un aborto spontaneoL’amore con Giovanni Cottone portaa convolare a nozze con l’imprenditore anche se il matrimonio non solo finisce, ma viene addirittura annullato dalla Sacra Rota per l’esistenza di un altro vincolo coniugale da parte del Cottone. “Il matrimonio con Giovanni Cottone? Un errore clamoroso: da quel giorno la mia vita è diventata un inferno.

