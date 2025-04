Salvini | Viminale? Sono a disposizione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.30 "Ringrazio l'amica Meloni per il messaggio al congresso. L'autonomia e il premierato vanno insieme,mano nella mano". Così il segretario della Lega."Nella coalizione di governo siamo secondi, ma vogliamo tornare primi". "Io al? Ne parlerò con Piantedosi e con Meloni.". Sul riarmo europeo: "Se ci800 miliardi, dobbiamo spenderli per ospedali e scuole".Sui dazi: "Dialogare con Usa, no a guerra commerciale.Motosega di Milei va usata contro Bruxelles".Acclamato segretario della Lega fino al 2029.