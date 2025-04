Matthew McConaughey il Ritorno al Cinema con ‘The Rivals of Amziah King’

Matthew McConaughey è tornato! Dopo una pausa di quattro anni dal Cinema, l'attore premio Oscar è pronto a stupirci con 'The Rivals of Amziah King'. Ma cosa l'ha convinto a tornare sul set? Il Fascino della 'Musicalità' della Storia McConaughey rivela che è stata la musicalità della storia ad attirarlo verso il progetto. Non sentiva di aver bisogno di una pausa, ma si è ritrovato a dedicarsi ad altri progetti, come scrivere un libro, una forma di narrazione senza filtri che ha apprezzato molto. Poi è arrivato questo ruolo, con una voce originale, un luogo, un tempo e uno spazio ben definiti, un linguaggio ricco di poesia e un umorismo selvaggio e anarchico. Amziah King, il suo personaggio, è una figura paterna, un mentore che accoglie gli emarginati, dando loro un senso di appartenenza.

