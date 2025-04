Lavoro Meloni | 1 mln posti lavoro in più Berlusconi sarebbe fiero

Il videomessaggio di Giorgia Meloni al Congresso della Lega in corso a Firenze. "Continueremo a lavorare per costruire un fisco più leggero ed equo combattendo la vera evasione, e soprattutto per mettere le nostre imprese nelle condizioni di creare sviluppo e i nostri lavoratori di avere occupazione di qualità. Abbiamo giurato al Quirinale il 22 ottobre del 2022 e da quel giorno in Italia è stato creato un milione di posti di lavoro in più – ha spiegato la presidente del Consiglio – Ci tengo a ricordarlo, perché penso che Silvio Berlusconi, che del milione di posti di lavoro in più creati in una legislatura aveva fatto una battaglia prioritaria, sarebbe fiero di sapere che il Governo che ha contribuito a far nascere ha raggiunto quel traguardo in appena due anni e mezzo".

