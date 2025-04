Quando la realtà supera la fantasia

Quando, tentando di sfuggire alla morza di quel mostro su gomme, esclamava turbato: “Fermate il mondo, voglio scendere !” Faceva intendere così che non riusciva a star dietro ai cambiamenti e all’improvviso accelerarsi della routine giornaliera. Nonostante i risultati ottenuti con quel rinnovato modo di vivere fossero positivi, il siparietto di sorseggiando il digestivo pubblicizzato, affermando rasserenato che lui stesso ne faceva uso “contro il logorio della vita moderna”, trovandolo efficace. Leggi su Ildenaro.it Ritornasse in vita Ernesto Calindri, attore di qualità degli anni ’60, dopo pochi minuti chiederebbe a chi sa lui come fare per poter tornare da dove era venuto al più presto possibile. Calindri, negli anni ’60, fu testimonial dell’azienda che produceva un liquore all’epoca particolarmente apprezzato: erano gli anni della “Milano da bere”. Lo sketch televisivo interpretato da quell’attore, lo vedeva ripreso in una Roma più che trafficata, tentando di sfuggire alla morza di quel mostro su gomme, esclamava turbato: “Fermate il mondo, voglio scendere !” Faceva intendere così che non riusciva a star dietro ai cambiamenti e all’improvviso accelerarsi della routine giornaliera. Nonostante i risultati ottenuti con quel rinnovato modo di vivere fossero positivi, il siparietto di sorseggiando il digestivo pubblicizzato, affermando rasserenato che lui stesso ne faceva uso “contro il logorio della vita moderna”, trovandolo efficace.

