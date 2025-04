Bubinoblog - CANALE 5: TORNA CADUTA LIBERA. GERRY SCOTTI SI DIVIDE TRA PRESERALE E ACCESS (ANTEPRIMA)

Stando, il famoso quiz a premi delcondotto da. Il conduttore pavese a breve lo vedremo in ben due slot orari: ile l’con Striscia.Su5, alle 18:45 del 5 maggio salvo cambi, dovrebbe iniziare l’edizione numero 13 del gioco con le botole. L’ultima puntata risale al 16 dicembre 2023. Si trattava della dodicesima edizione andata in onda per due settimane a giugno e poita a settembre dello stesso anno.Le prime puntate che si potranno vedere, sono state registrate a fine estate 2024. A seguire verranno emesse altre 30 puntate che verranno registrate a breve. In questa nuova edizione, a quanto apprende BubinoBlog, dovrebbe esserci un nuovo gioco finale molto intenso.L'articolo5:SITRA) proviene da BUBINO.