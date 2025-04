Rugby 7 femminile a Singapore quarto successo della Nuova Zelanda

Singapore la sesta tappa dell'Hbsc Svns 2025 femminile, il tour mondiale di Rugby a sette con una due giorni di partite che non ha sconvolto i pronostici, vedendo sempre Nuova Zelanda e Australia protagoniste. Ma andiamo con ordine.Nella fase a gironi – questa volta 4 giorni da tre squadre – nella pool A dominio della Nuova Zelanda, che fa 2 su 2, e precede la Cina e il Brasile. Nella pool B, invece, vola l'Australia, che ha la meglio del Giappone e della Spagna. Nella pool C due vittorie su due per il Canada che, così, precede Gran Bretagna e Stati Uniti, mentre nella pool D, infine, è la Francia a chiudere imbattuta davanti a Fiji e Irlanda.A differenza delle altre tappe del tour, si è arrivati subito alle semifinali, con le prime dei rispettivi gironi a giocarsi il titolo.

