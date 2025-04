Salvini eletto segretario della Lega fino al 2029 Ossessione Viminale | Ne parlerò con Meloni e Piantedosi

segretario per acclamazione, fino al 2029, Ossessione Viminale, e promessa che sarà il suo ultimo giro, l’ultimo Salvini. Il Congresso della Lega nomina Salvini segretario per i prossimi quattro anni. Nessuna sorpresa, nessun fischio, solo urla “Matteo bravo”, Vannacci tesserato. C’è però un problema per Meloni. Salvini vuole il posto di Piantedosi, dice che parlerà con Meloni perché glielo chiede il partito. Che si fa? E’ una richiesta di rimpasto ma fatta passare per un richiesta della Lega “Lo chiedono i miei”. Si, vabbé. Lacrimuccia, sui figli, il tempo perso, la frase che in sala “c’è già il prossimo segretario della Lega”. Tra quattro anni forse ci sarà Vannacci. Da Roma arriva il saluto di Meloni: “Condividiamo la stessa visione del mondo”. Orsini di Confindustria dice che ci serve commerciare con i paesi del Mercosur. Ilfoglio.it - Salvini eletto segretario della Lega fino al 2029. Ossessione Viminale: "Ne parlerò con Meloni e Piantedosi" Leggi su Ilfoglio.it Firenze.per acclamazione,al, e promessa che sarà il suo ultimo giro, l’ultimo. Il Congressonominaper i prossimi quattro anni. Nessuna sorpresa, nessun fischio, solo urla “Matteo bravo”, Vannacci tesserato. C’è però un problema pervuole il posto di, dice che parlerà conperché glielo chiede il partito. Che si fa? E’ una richiesta di rimpasto ma fatta passare per un richiesta“Lo chiedono i miei”. Si, vabbé. Lacrimuccia, sui figli, il tempo perso, la frase che in sala “c’è già il prossimo”. Tra quattro anni forse ci sarà Vannacci. Da Roma arriva il saluto di: “Condividiamo la stessa visione del mondo”. Orsini di Confindustria dice che ci serve commerciare con i paesi del Mercosur.

Salvini eletto segretario della Lega fino al 2029. Ossessione Viminale: "Ne parlerò con Meloni e Piantedosi" - Si conclude il Congresso della Lega con la nomina di Salvini segretario. Ma Meloni ora ha un problema. Attacchi all'Europa e la promessa che sarà il suo ultimo giro alla guida del partito ... (ilfoglio.it)

Salvini segretario fino al 2029 per acclamazione - Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L'ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l'unica presentata. L'e ... (ilmattino.it)

Lega, Salvini segretario per la terza volta: dalla sfida con Bossi nel 2013 alla svolta sovranista - Matteo Salvini atto terzo. Da "rottamatore" della vecchia Lega Nord di Bossi a sovranista pro Trump (e anti riarmo) oggi. È una metamorfosi lunga più di 12 anni, ... (msn.com)