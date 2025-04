Inter-Lazio 0-1 il tabellino della partita del Campionato Primavera 1

Inter-Lazio è terminata con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita del Campionato Primavera 1 e valida per la trentaduesima giornata. DI MISURA – Cade l’Inter Primavera tra le mura amiche del Konami Youth Development Centre: la Lazio vince 1-0 grazie a un gol di D’Agostini nella ripresa e infligge ai nerazzurri un altro colpo dopo l’eliminazione in Youth League. La squadra di Zanchetta parte con buon piglio e sfiora il vantaggio nel primo tempo con Maye e Pinotti, ma la difesa biancoceleste regge. Al 27’ un brutto Intervento proprio di D’Agostini su Topalovic fa discutere, ma l’arbitro non estrae il cartellino. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con equilibrio. Nella ripresa l’Inter continua a spingere, ma manca di precisione: al 52’ Pinotti spara alto da buona posizione. Inter-news.it - Inter-Lazio 0-1, il tabellino della partita del Campionato Primavera 1 Leggi su Inter-news.it è terminata con il punteggio di 0-1: questo ildel1 e valida per la trentaduesima giornata. DI MISURA – Cade l’tra le mura amiche del Konami Youth Development Centre: lavince 1-0 grazie a un gol di D’Agostini nella ripresa e infligge ai nerazzurri un altro colpo dopo l’eliminazione in Youth League. La squadra di Zanchetta parte con buon piglio e sfiora il vantaggio nel primo tempo con Maye e Pinotti, ma la difesa biancoceleste regge. Al 27’ un bruttovento proprio di D’Agostini su Topalovic fa discutere, ma l’arbitro non estrae il cartellino. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con equilibrio. Nella ripresa l’continua a spingere, ma manca di precisione: al 52’ Pinotti spara alto da buona posizione.

LIVE Primavera, Inter-Lazio 0-1: D’Agostini risolve una mischia e sblocca il match. Primavera 1, Inter Lazio 0-1: colpaccio biancoceleste, D’Agostini firma la vittoria. Primavera, Inter-Lazio 0-0 LIVE. LIVE PRIMAVERA - Inter-Lazio 0-1, 64' - Biancocelesti in vantaggio con D'Agostini. Primavera Live | Inter-Lazio: 0-1 (62' D'Agostini). Primavera Live | Inter-Lazio 0-1: il sogno playoff è ancora vivo. Ne parlano su altre fonti

Primavera 1, Inter Lazio 0-1: colpaccio biancoceleste, D’Agostini firma la vittoria - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

LIVE PRIMAVERA - Inter-Lazio 0-1, 90' - Crampi per Farcomeni che lascia il posto a Petta - LIVE INTER-LAZIO 0-1 (D'Agostini 64') 89' - Crampi per Farcomeni, che non ce la fa a continuare e lascia il posto a Petta. 88' - Problemi alla coscia per Renzetti: interviene lo staff medico. 85' - Al ... (msn.com)

PRIMAVERA - Lazio, che colpaccio! D'Agostini firma la vittoria per 1-0 sull'Inter - La Lazio sbanca lo Stadio Konami e porta a casa una vittoria importantissima. L’uomo partita è Lorenzo D’Agostini che al 62’ trova la zampata vincente per il ... (lalaziosiamonoi.it)