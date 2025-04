Inter Bastoni non preoccupa e le condizioni di Calhanoglu | le ultime verso il Bayern

Bastoni è uscito al termine del primo tempo di Parma - Inter per un affaticamento muscolare. Il difensore nerazzurro, come ha spiegato. Leggi su Calciomercato.com Alessandroè uscito al termine del primo tempo di Parma -per un affaticamento muscolare. Il difensore nerazzurro, come ha spiegato.

Inter, Bastoni a parte ma non preoccupa. Calha sostituito per una botta: il borsino dall’infermeria in vista di Monaco. Bobbi: 'Ferrari, in questo momento manca performance'. VIDEO. Inter: Bastoni in panchina col ghiaccio sul ginocchio, ma non preoccupa. SERIE A - Parma-Inter, Bastoni in panchina col ghiaccio sul ginocchio, ma non preoccupa. Hamilton dopo il GP Giappone: "Gara solida, ma ci mancava il passo". VIDEO. Piria: 'Ferrari progredita rispetto a Suzuka 2024. Ma...'. VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Inter, Bastoni non preoccupa e le condizioni di Calhanoglu: le ultime verso il Bayern - Alessandro Bastoni è uscito al termine del primo tempo di Parma - Inter per un affaticamento muscolare. Il difensore nerazzurro, come ha spiegato Farris a fine. (calciomercato.com)

Bastoni non preoccupa l’Inter, ma dubbio resta. Oggi nuove verifiche: cosa filtra – CdS - Giornata di attesa e apprensione in casa Inter: oggi Alessandro Bastoni si sottoporrà agli accertamenti medici per chiarire l’entità del problema - Leggi su Inter-News ... (inter-news.it)

Bastoni Inter, gli aggiornamenti sulle sue condizioni! Il ginocchio non preoccupa, ma con il Bayern… - Bastoni Inter, gli aggiornamenti sulle sue condizioni! Il ginocchio non preoccupa, ma con il Bayern… Le ultime sul difensore nerazzurro Cosi la Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Alessandro Bast ... (informazione.it)