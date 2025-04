Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 12 per otto ore. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli." Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia.

