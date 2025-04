Glieroidelcalcio.com - 6 aprile: José Altafini ed altre ricorrenze

edÈ il giorno di Roma-Juventus. Capello, Spinosi, Landini. Ci ritorneremo.Perché ‘Core ‘ngrato’ compie mezzo secolo. Era infatti il 61975 quandodecise a due minuti dal termine Juventus-Napoli. Quella domenica Eraldo Mancin -campione d’Italia con il Cagliari- disputava l’ultima partita in Serie A e con il ‘Casteddu’. A San Siro di fronte ai ‘Casciavit’: aveva esordito in Serie A proprio contro il Diavolo, a Milano, il 18 settembre 1966.Da un rossoblù all’altro. Anzi, agli altri. Oggi è infatti inoltre il cinquantesimo anniversario dall’ultima rete di Bulgarelli. L’eterna bandiera felsinea. E allora mi ritornano in mente le parole a lui dedicate in quel dvd del 2014 sul settimo scudetto del Bologna: “Onorevole Giacomino, salute! Era l’omaggio che il capo tifoso Villani gli rivolgeva col suo megafono al momento di entrare in campo.