Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare in esterna per due incidenti si sono formate code tra l'uscita e Cassia Veientana e Cassia e l'altro provoca cose da Trionfale a Casal del Marmo interna per traffico si rallenta dalla Casilina Appia poi aiuto in coda dalla Pontina aFiumicino ora il trasporto ferroviario proseguono i lavori per la realizzazione della nuova fermata Pigneto uno dell'interscambio strategico che collegherà le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto ed fl3Cesano Viterbo con la Per consentire i lavori la circone ferroviaria durante alcuni fine settimana interrotta traTiburtina eOstiense fino al 27 di giugno Dunque modifiche alla circone per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto limitati originariaTiburtinaOstiense modifiche alla circone anche per i treni della linea fl3Cesano Viterbo limitati originali aOstiense e servizio Leonardo Express da Fiumicino è regolare i treni regionali dellaPisa effettuano fermata per il servizio viaggiatori aTuscolana in alcuni casi si registrano variazioni di orario o cancelni in chiusura gli eventi volge al termine la 34esima edizione di Romics il festival del fumetto che si conclude alle ore 22 di questa sera inevitabili le ripercussioni sulle strade di accesso al polo fieristico in particolare sulla Portuense sullaFiumicino Trenitalia per agevolare gli spostamenti ha potenziato il servizio tutte le informazioni per raggiungere la fiera con il trasporto pubblico sono consultabili sulla app di Astral infomobilità da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.