Ilary Blasi al via The Couple il nuovo reality game su Canale 5 | ecco come funziona

Debutta lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5 The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini.

The Couple – Una vittoria per due metterà alla prova 8 coppie di concorrenti, legate da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità, chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico. In palio, un montepremi finale di 1 milione di euro.

Ogni settimana, i partecipanti affronteranno prove in diretta durante il prime time e sfide registrate in esterna durante la settimana, testando la loro capacità di collaborare e prendere decisioni efficaci.

