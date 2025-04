Papa Francesco saluta i fedeli apparendo a sorpresa in Piazza San Pietro

sorpresa e tra la gioia dei presenti in Piazza San Pietro, questa mattina Papa Francesco è apparso in pubblico per partecipare al Giubileo dei malati e degli operatori sanitari. Visibilmente affaticato, collegato a una bombola di ossigeno e con la voce ancora molto debole, il Pontefice ha comunque voluto salutare i fedeli, augurando a tutti una buona domenica. Panorama.it - Papa Francesco saluta i fedeli apparendo a sorpresa in Piazza San Pietro Leggi su Panorama.it e tra la gioia dei presenti inSan, questa mattinaè apparso in pubblico per partecipare al Giubileo dei malati e degli operatori sanitari. Visibilmente affaticato, collegato a una bombola di ossigeno e con la voce ancora molto debole, il Pontefice ha comunque volutore i, augurando a tutti una buona domenica.

