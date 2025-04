Giubileo degli ammalati papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro

piazza San Pietro, quando a sorpresa è giunto papa Francesco, che è stato accolto tra gli applausi, alla messa per il Giubileo degli ammalati e del Mondo della Sanità. Il ponteficie, In carrozzina e con i naselli per. Romatoday.it - Giubileo degli ammalati, papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro Leggi su Romatoday.it Sono momenti di emozione quelli vissuti nella mattinata di domenica 6 aprile inSan, quando aè giunto, che è stato accolto tra gli applausi, alla messa per ile del Mondo della Sanità. Il ponteficie, In carrozzina e con i naselli per.

