Sony vuole sapere cosa pensano i videogiocatori di Nintendo Switch 2 con un questionario

, solitamente concentrata sulla propria piattaforma PlayStation, sembra volerchenedi2. La curiosità non è casuale: l’azienda ha iniziato a inviare undettagliato a diversi utenti per raccogliere back sulla nuova console della concorrenza. A rivelarlo è stato il leaker eXtas1s, tramite il suo profilo sul social X, pubblicando le immagini del presunto sondaggio. Una mossa inusuale ma indicativa di quantostia monitorando da vicino la prossima grande mossa di.Ilsi apre con una domanda chiave: “Quanto siete interessati all’acquisto della2?”, riferendosi al modello annunciato per il 5 giugno 2025, con un prezzo di lancio fissato a 469,99 euro. Viene poi chiesto agli utenti di riflettere sull’impatto degli annunci delDirect, non solo rispetto astessa, ma anche in relazione alla percezione di PlayStation e dell’intero mercato gaming.