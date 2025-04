Ragazzino di 13 anni in fin di vita | ferito alla testa da un colpo di pistola

alla testa intorno alle 23 di ieri. I poliziotti del commissariato San Paolo, chiamati dal posto di polizia dell'ospedale sono impegnati negli accertamenti insieme ai colleghi della Squadra mobile. Nell'abitazione del Ragazzino, italiano, è stata trovata una pistola regolarmente detenuta. Non si esclude l'ipotesi dell'incidente. Gli agenti sono giunti intorno alle 23 di sabato 5 aprile all'ospedale San Camillo, contattati dal posto di polizia presente nel nosocomio. La segnalazione indicava il ricovero di un giovanissimo ferito alla testa. Il Ragazzino è in condizioni gravissime e in prognosi riservata. Iltempo.it - Ragazzino di 13 anni in fin di vita: ferito alla testa da un colpo di pistola Leggi su Iltempo.it Un 13enne italiano è arrivato al pronto soccorso del San Camillo di Roma con una ferita d'arma da fuocointorno alle 23 di ieri. I poliziotti del commissariato San Paolo, chiamati dal posto di polizia dell'ospedale sono impegnati negli accertamenti insieme ai colleghi della Squadra mobile. Nell'abitazione del, italiano, è stata trovata unaregolarmente detenuta. Non si esclude l'ipotesi dell'incidente. Gli agenti sono giunti intorno alle 23 di sabato 5 aprile all'ospedale San Camillo, contattati dal posto di polizia presente nel nosocomio. La segnalazione indicava il ricovero di un giovanissimo. Ilè in condizioni gravissime e in prognosi riservata.

