Salvini insiste | Io al Viminale? A disposizione ne parlerò con Meloni

parlerò sia con lui che con Giorgia Meloni, perché io sono a disposizione dell’Italia e della Lega, senza avere manie”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento conclusivo al congresso federale della Lega, a proposito della proposta del suo ritorno al Viminale da ministro dell’Interno. “Sono a disposizione” ma, ha assicurato Salvini, “non ci faranno mai litigare, ci stanno provando da due anni”. “Matteo Piantedosi – ha voluto mettere in chiaro il segretario del Carroccio nel discorso che precede la sua conferma alla guida del partito – è un amico ed è un ottimo ministro, è stata una persona leale, di fiducia, di parola. Ilfattoquotidiano.it - Salvini insiste: “Io al Viminale? A disposizione, ne parlerò con Meloni” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Sapendo che Matteo Piantedosi è e sarà un amico e un grande uomo di Stato, di quello che mi avete chiesto con serenitàsia con lui che con Giorgia, perché io sono adell’Italia e della Lega, senza avere manie”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo, nel corso del suo intervento conclusivo al congresso federale della Lega, a proposito della proposta del suo ritorno alda ministro dell’Interno. “Sono a” ma, ha assicurato, “non ci faranno mai litigare, ci stanno provando da due anni”. “Matteo Piantedosi – ha voluto mettere in chiaro il segretario del Carroccio nel discorso che precede la sua conferma alla guida del partito – è un amico ed è un ottimo ministro, è stata una persona leale, di fiducia, di parola.

