LIVE Cobolli-Baez 2-3 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | contro sorpasso dell’albiceleste

DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GRIEKSPOOR DALLE 16.00 40-A Si allarga la difesa di rovescio! Cobolli sta facendo 'danni' con il dritto lungoriga! 40-40 Riga con il cross di dritto Baez, poi il rovescio di là! 40-A Rovescio in rete! Break point! 40-40 Sbaglia di dritto Baez. 40-30 Bella palla corta di Baez, Cobolli arriva con la moto: il punto l'argentino lo fa grazie al passante pregevole di rovescio. 30-30 Con il lungoriga di dritto Cobolli! Palla break! 30-15 Sbaglia però poi di dritto! 30-0 Monta sopra alla grande con il dritto e chiude Baez. 15-0 Servizio vincente Baez. 3-3 Chiude alla grande lo specchio della rete Flavio e si rimette in parità! 40-30 Lungo il lob di dritto di Baez, mal calibrato. 30-30 Gran rovescio difensivo di Baez, stecca l'inside out Cobolli.

Cobolli-Baez: orario, precedenti e dove vederla in tv - (Adnkronos) - Flavio Cobolli va a caccia del suo primo titolo Atp. Il tennista azzurro è impegnato oggi, domenica 6 aprile, nella finale del torneo 250 di Bucarest, dove affronterà l'argentina Sebasti ... (reggiotv.it)