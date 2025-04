Inter-news.it - Inter-Lazio Primavera 0-1, pagelle: Topalovic irriconoscibile, 4.5!

L’perde ancora e stavolta lo fa contro laper 1-0. Lukae non reagisce all’errore in Youth League, 4.5 secco! Ledel match. Calligaris 6: Non può far nulla sul gol di D’Agostini nel secondo tempo. Il tiro è troppo ravvicinato, impossibile da prendere.– DIFESADella Mora 6.5: Come sempre fa sempre bene in fase offensiva, non delude nemmeno dietro. Ottima prestazione!Maye 6.5: Solido difensivamente, anche pericoloso con un tiro dal limite nel primo tempo. Renzetti gli toglie la gioia del gol.Garonetti 6.5: In uno contro uno con D’Agostini vince praticamente in ogni occasione. Sfortunato sul gol dell’attaccante, che comunque mostra tutte le sue qualità.– dal 75? Alex Perez S.V.Motta 5.5: Spento e mai pericoloso in un primo tempo estremamente opaco.