Bologna-Napoli il pronostico | big match d’alta classifica occhio all’X

Bologna e Napoli, big match valido per la trentunesima giornata di campionato. Calcio d’inizio previsto alle 20:45 al Dall’Ara. I partenopei partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.60, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 3.00 e 2.90. Come arrivano al match Bologna e NapoliMomento d’oro per il Bologna, in piena corsa per la qualificazione in Champions League e con un piede in finale di Coppa Italia, grazie al netto successo per 3-0 nella semifinale d’andata contro l’Empoli. I felsinei hanno collezionato ben 5 vittorie consecutive in campionato (con Milan, Cagliari, Verona, Lazio e Venezia), salendo al quarto posto con 56 punti, a +1 sulla Juventus e a -2 dall’Atalanta terza. Sololaroma.it - Bologna-Napoli, il pronostico: big match d’alta classifica, occhio all’X Leggi su Sololaroma.it Prima delle sfide dei quarti di finale delle tre competizioni europee, c’è ancora tempo per un’ultima partita di Serie A. Domani, lunedì 7 aprile, andrà scena il Monday Night tra, bigvalido per la trentunesima giornata di campionato. Calcio d’inizio previsto alle 20:45 al Dall’Ara. I partenopei partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.60, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 3.00 e 2.90. Come arrivano alMomento d’oro per il, in piena corsa per la qualificazione in Champions League e con un piede in finale di Coppa Italia, grazie al netto successo per 3-0 nella semifinale d’andata contro l’Empoli. I felsinei hanno collezionato ben 5 vittorie consecutive in campionato (con Milan, Cagliari, Verona, Lazio e Venezia), salendo al quarto posto con 56 punti, a +1 sulla Juventus e a -2 dall’Atalanta terza.

