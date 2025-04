Muore dopo il ricovero in Chirugia | chiesti 283mila euro di danni all' Asp

Muore dopo il ricovero per cause da accertare: la famiglia accusa l'Asp e chiede un risarcimento da oltre 285mila euro.La vicenda giudiziaria parte nel 2017, quando un'anziana arrivò al pronto soccorso di Agrigento e venne poi trasferita nel reparto dell'unità operativa di Chirurgia dove. Agrigentonotizie.it - "Muore dopo il ricovero in Chirugia": chiesti 283mila euro di danni all'Asp Leggi su Agrigentonotizie.it ilper cause da accertare: la famiglia accusa l'Asp e chiede un risarcimento da oltre 285mila.La vicenda giudiziaria parte nel 2017, quando un'anziana arrivò al pronto soccorso di Agrigento e venne poi trasferita nel reparto dell'unità operativa di Chirurgia dove.

