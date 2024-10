Pista ciclabile di Mucinasso affidati i lavori per il primo stralcio da 14 km

Pista ciclabile di Mucinasso, affidati i lavori per il primo stralcio da 1,4 km (Di martedì 15 ottobre 2024) Pista ciclabile di Mucinasso, affidati i lavori per la realizzazione del primo stralcio da 1,4 chilometri. Ad aggiudicarsi la gara la ditta Icg Srl, con sede in provincia di Mantova. Importo complessivo dell’intervento 1 milione e 500 mila euro (contributo ministeriale di 600mila euro dal Primus) Ilpiacenza.it - Pista ciclabile di Mucinasso, affidati i lavori per il primo stralcio da 1,4 km Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 15 ottobre 2024)diper la realizzazione delda 1,4 chilometri. Ad aggiudicarsi la gara la ditta Icg Srl, con sede in provincia di Mantova. Importo complessivo dell’intervento 1 milione e 500 mila euro (contributo ministeriale di 600mila euro dal Primus)

